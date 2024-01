Nintendo zeigt die Super Nintendo World des Universal Orlando Resorts

HQ

Universal ist dabei, einen weiteren Themenpark zu eröffnen. Der Themenpark, der 2025 seine Pforten öffnen soll, wird seinen Sitz in Orlando, Florida, haben, und vor dieser Eröffnung wurde eine der fünf Welten, die er anbieten wird, im Detail enthüllt.

Nach dem Erfolg des Super Nintendo Worlds in Japan und Los Angeles wird auch der Themenpark in Orlando ein Nintendo-Land bekommen, und vor seinem Debüt wurden einige Mock-up-Konzeptbilder gezeigt, die uns einen Einblick geben, wie er aussehen könnte und wo er im weiteren Park platziert sein wird.

Der Floridian Super Nintendo World wird auf der linken Seite des Parks angesiedelt sein und anscheinend eine seiner kleinsten Welten sein. Aber nach den Konzeptzeichnungen zu urteilen, können wir wieder einen Tunnelportaleingang erwarten und dann verschiedene Gebäude und Elemente im Mushroom Kingdom -Stil. Die Website teasert an, dass dieses Land mit einer Mario Kart Fahrt eröffnet wird und auch einen Donkey Kong Country Bereich haben wird.

In Bezug auf die anderen Welten, die dieser floridianische Themenpark bieten wird, wird The Wizarding World of Harry Potter eine sein, ebenso wie How to Train Your Dragon Isle of Berk und zwei traditionellere Länder von Celestial Park und das düstere Monster und das übernatürliche Dark Universe.

Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch unbedingt unsere Zeit in der Super Nintendo World in Los Angeles an, um einen Vorgeschmack darauf zu erhalten, wie diese Orlando-Version aussehen könnte.