Nintendo zeigt die ersten paar Minuten von Xenoblade Genesis, die 2027 erscheinen sollen

Nintendo hat endlich die lang erwartete Fortsetzung der Xenoblade Chronicles-Reihe enthüllt, obwohl es diesmal eher als Fortsetzung als Neuanfang wirkt. Xenoblade Genesis führt uns in ein neues Land namens Leukos, wo die Anima alles Existierende durchdringt und formt, Leben (und Tod) schenkt. Die Welt von Leukos ist wie ein Halo-Ring, und wir werden sie auf Reittieren erkunden können, die gefiederten Reptilien ähneln, während die Handlung erneut die zentralen Themen wie Antimilitarismus, Mitgefühl für andere und Pflichtgefühl berührt.

Derzeit kennen wir keine weiteren Details zu Xenoblade Genesis, aber der von Nintendo in The Direct gezeigte Trailer lässt uns vermuten, dass Monolith Softs Arbeit zu diesem Zeitpunkt ziemlich weit fortgeschritten ist, und sie haben bereits bestätigt, dass es 2027 erscheinen wird.