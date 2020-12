Nintendo zeigt 15 Minuten aus ihrem neuen Themenpark Super Nintendo World

You're watching Werben

Nintendo-Fans können aktuell zwar nicht rausgehen, doch Nintendo hat dennoch eine Videotour vorbereitet, die uns alle auf die bevorstehende Eröffnung des japanischen Themenparks "Super Nintendo World" hinweist. Die Anlage auf dem Gelände der Universal Studios Japan in Osaka soll am 4. Februar 2021 Besuchern aus der ganzen Welt die Türen zum Pilzkönigreich öffnen und deshalb führt uns niemand Geringeres als der Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto durch einige der Attraktionen.

Miyamoto demonstriert uns die Funktionsweise der Themenpark-Aktivitäten, die an ein kleines Armband gekoppelt sind. Finden wir unterwegs einen Block oder eines der bekannten Mario-Symbole, können wir mit unserem „Power-Up-Armband" eine Interaktion ausführen, die vom Themenpark entsprechend erkannt und teilweise sogar umgesetzt wird. Miyamoto interagierte mit einem POW-Block, der einen Kooper-Panzer aus einer Röhre hat schießen lassen. Das Armband wird in sechs Designs verfügbar sein und es kann via QR-Code mit einer App auf eurem Smartphone synchronisiert werden, um eure Fortschritte zu visualisieren.

Im Park selbst sehen wir viele bewegliche Elemente und überall wird Musik aus der Mario-Reihe gespielt. In der Eingangshalle, die zu Peachs Schloss führt, wird natürlich der dazugehörige Track aus Super Mario 64 abgespielt. Abgesehen von der Oberwelt haben wir einen Teil des Bomb-omb-Dungeons gesehen und einen kurzen Eindruck der AR-Achterbahn „Mario Kart: Koopa's Challenge" erhalten (an der die Organisatoren angeblich sechs Jahre lang gearbeitet haben sollen). Ihr begebt euch mit einem AR-Headset ausgestattet auf die Achterbahn und müsst Team Bowser besiegen, die natürlich ein bisschen schummeln werden. Die finale Herausforderung wollte Miyamoto natürlich nicht vorwegnehmen, doch es soll sich wohl um einen Kampf gegen Bowser Junior handeln.

Ebenfalls gezeigt wurde der Geschenkeladen „1-Up Factory", in der ihr jede Menge Merchandise und Spielfiguren von Super Mario bekommt, sowie das Restaurant „Kinopio's Café". Das Lokal wird von Toads betrieben, deshalb erinnern viele Gerichte an bekannte Mario-Items. Dort könnt ihr euren Hunger nach Power-Up-Burgern und Super-Mushroom-Pizzen stillen. Und falls ihr euch gefragt habt: Popcorn in Super Nintendo World schmeckt wohl nach Karamell-Pfirsich und Pilzen... oder so.