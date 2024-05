Nintendo World Championships: NES Edition wurde mit Altersfreigabe versehen

HQ

Der ESRB, die Organisation, die hinter den Altersfreigaben für Spiele steht , hat kürzlich ein bisher unbekanntes Spiel namens Nintendo World Championships: NES Edition mit einer Altersfreigabe versehen. Oft folgen Altersfreigaben in der Regel auf Gerüchte und Leaks, aber dies ist das erste Mal, dass der Titel an die Öffentlichkeit gelangt ist, und wir wissen daher nicht mehr als das, was der ESRB auf seiner Website schreibt.

In der Zusammenfassung der Bewertungen heißt es: "Dies ist eine Sammlung von 2D-Herausforderungen und Plattformspielen, in denen die Spieler verschiedene Modi durchlaufen (z. B. Speedrun, Überleben). Bei einigen Herausforderungen geht es darum, bestimmte Punkte zu erreichen, während andere die Spieler dazu auffordern, kleine Feinde zu besiegen oder kurze Kämpfe zu überleben. Einige Spiele zeigen pixelige Charaktere, die kleine Schwerter oder Pfeile verwenden, um auf Feinde einzuschlagen. Feinde werden in der Regel betäubt oder verschwinden blitzschnell."

Die Beschreibung klingt ähnlich wie die speziell angefertigte Cartridge, die bei den amerikanischen Nintendo-Weltmeisterschaften 1990 verwendet wurde und Minispiele enthielt, die unter anderem auf Super Mario Bros., Rad Racer und Tetris basierten. aber auch der NES Remix von 2013 für Wii U und 3DS, der Herausforderungen und Wettbewerbe bot, die auf einer Reihe von NES-Spielen basierten.

Eine offizielle Ankündigung ist wahrscheinlich nicht mehr allzu weit entfernt, und es ist möglich, dass es einer von Nintendos noch nicht enthüllten Titeln für 2024 sein wird. Halten Sie Augen und Ohren offen.