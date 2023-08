Nintendo wirft The Last of Us-Imitat The Last Hope raus

HQ

Schamlose Plagiate verschiedenster Art, Art und Qualität sind in der Gaming-Welt nichts Neues. Crash Nitro Racing war und ist ein schamloser Mario Kart-Klon, so wie Forza Motorsport ursprünglich ein schamloser Gran Turismo-Klon war, aber dann gibt es Spiele, die nichts Wertvolles bieten, sondern nur kopieren, um schnelle Kopien zu verkaufen, die auf Verwirrung basieren. The Last Hope: Dead Zone Survival für Nintendo Switch ist ein solches Spiel und jetzt hat Nintendo es aus dem Switch-Eshop entfernt. Sony hat auch damit begonnen, die Entwickler hinter The Last Hope: Dead Zone Survival zu jagen und sie dazu zu bringen, ihre nutzlosen Trailer von Youtube und anderswo zu entfernen.

Es ist unwahrscheinlich, dass viele wirklich geglaubt haben, dass The Last Hope ein ähnliches Erlebnis wie The Last of Us bieten würde, aber die Tatsache, dass es noch einige Zeit nach seiner Entdeckung zum Kauf angeboten wurde, macht uns froh, dass es endlich zur Ruhe gekommen ist.