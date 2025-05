Nintendo "wird weiterhin neue Titel für alle Switch-Besitzer auf den Markt bringen"

HQ

Am 5. Juni erscheint die Switch 2 und das bedeutet, dass Nintendo sich natürlich voll und ganz auf die neue Konsole konzentrieren wird. Allerdings haben sie die Switch noch nicht ganz vergessen und es gibt noch einige aufregende Projekte, nicht zuletzt Metroid Prime 4: Beyond. Aber was dann? Ziehen sie den Stecker aus der Konsole?

Glücklicherweise scheint das nicht der Fall zu sein, und in ihrem neuesten Quartalsbericht gibt Nintendo an, dass sie keinerlei Pläne haben, ihren treuen Begleiter im Stich zu lassen, und sie versprechen sogar, dass wir uns auf weitere Spiele freuen können:

"Auch in Zukunft werden wir neue Titel für die über 100 Millionen Menschen weltweit veröffentlichen, die Nintendo Switch spielen."

Dies ist natürlich die richtige Entscheidung von Nintendo, sich in die Riege von Microsoft und Sony einzureihen, die beide immer noch ziemlich gut darin sind, Konsolen der letzten Generation zu unterstützen.