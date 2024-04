Nintendo wird morgen einen Indie World Showcase veranstalten

HQ

Wir sehen jedes Mal, dass Diskussionen über Hollow Knight: Silksong wieder aufflammen, wenn Nintendo oder Xbox kommende Indie-Streams ankündigen, so dass die Tatsache, dass wir in letzter Zeit eine Xbox-Store-Seite und eine Altersfreigabe für die mit Spannung erwartete Fortsetzung gesehen haben, das Internet wegen der heutigen Ankündigung wahrscheinlich explodieren lassen wird.

Nintendo bestätigt, dass der lange gemunkelte Indie World Showcase am Mittwoch um 15 Uhr BST / 16 Uhr MESZ beginnen wird. Die morgige Show wird etwa 20 Minuten dauern und wie üblich "nur" Enthüllungen und Updates von Indie-Spielen enthalten, die später im Jahr 2024 für Nintendo Switch erscheinen, also haltet nicht den Atem für die Enthüllung von Nintendo Switch 2 oder ähnlichem an. Hohler Ritter: Seidenlied allerdings...

