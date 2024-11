Nintendo wird den eShop und andere Switch-Online-Dienste in China im Jahr 2026 abschalten

HQ

Nintendo wird den Nintendo eShop sowie andere Online-Dienste für seine Titel in China schließen, was in etwa eineinhalb Jahren, am 15. Mai 2026, der Fall sein wird. Wenige Wochen zuvor, am 31. März 2026, wird der digitale Shop den Nutzern in dem asiatischen Land keine neuen Spiele, DLCs und digitalen Inhalte mehr anbieten.

Tencent, das sich um Nintendos Verkäufe in dem Land kümmert, gab die Ankündigung heute früh bekannt und kündigte gleichzeitig einen "Vergütungsplan" für WeChat-Nutzer an, bei dem vier kostenlose Spiele aus der folgenden Liste ausgewählt werden können:



Das neue Super Mario Bros U Deluxe



Super Mario Odyssey



Mario Kart 8 Deluxe



Super Mario Party



Mario Tennis Asse



Yoshi's Crafted World



Flexible Gehirnschule



Dr. Kawashimas Gehirnübungen



Kirby Star Allies



Neuer Pokémon-Snap



Pokémon Go! Pikachu



Pokémon Auf geht's! Evoli



Tencent erklärt auch, dass trotz dieser Entscheidung, für die die Gründe nicht bekannt gegeben wurden, "wir weiterhin hart daran arbeiten werden, chinesischen Nintendo Switch-Kunden den Spaß an Nintendo-Spielen zu bieten. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung.

Danke, Insider Gaming.