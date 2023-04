Nintendo wird auf der Gamescom 2023 vertreten sein

HQ

In einer Zeit, in der wir nur Abwesenheiten und dann Absagen gehört haben, wie es bei der E3 2023 der Fall war, haben wir jetzt endlich gute Nachrichten für einen weiteren wichtigen Termin der Sommerveranstaltungen in Videospielen.

Die Gamescom hat soeben bestätigt, dass Nintendo persönlich an der Messe in Köln teilnehmen wird. Das Unternehmen war bei den letzten Terminen, sowohl persönlich als auch digital (seit 2018 abwesend), abwesend, aber es scheint, dass es in diesem Jahr gute Gründe hat, seinen Stand aufzubauen.

Logischerweise kann es eine Teilnahme sein, um die Veröffentlichungen für die zweite Jahreshälfte zu steigern, sobald das Erdbeben von Tears of the Kingdom vorbei ist. Aber es gibt diejenigen, die darauf hinweisen, dass die deutsche Messe der ideale Rahmen wäre, um eine so bedeutsame Ankündigung wie die des Nachfolgers von Nintendo Switch zu machen.

Wir müssen bis zum 23. August warten, um herauszufinden, wann die Gamescom 2023 beginnt.