Nintendo wird Anteile an Bandai Namco Studios Singapore erwerben, um dessen Entwicklung zu stärken

HQ

Nintendo schließt selten Übernahmen ab, zumindest nicht im Vergleich zu Microsoft/Xbox, aber heute ist genau das passiert. In einer Pressemitteilung wird bestätigt, dass Nintendo Anteile an Bandai Namco Studios Singapore erworben hat, ein Deal, bei dem der Entwickler in die größere Nintendo-Familie aufgenommen und in Nintendo Studios Singapore umbenannt wird.

Der Grund für die Übernahme ist die "Stärkung seiner Entwicklungsstruktur", wobei das singapurische Unternehmen lediglich seine Entwicklungspipeline unter diesem neuen Namen fortsetzen wird. Was sie betrifft, woran sie gearbeitet haben: Da Nintendo Entwicklerinformationen nicht allzu frei teilt, haben wir nur Gerüchte, dass dieses Team an Metroid Prime 4: Beyond s Switch Edition und dem abgesetzten Ridge Racer-Spiel arbeitet. Wir wissen jedoch, dass dieses Unternehmen bei der Entwicklung der Splatoon -Serie mitgewirkt hat.

Die Übernahme sollte bis zum 1. April 2026 abgeschlossen sein, wenn 80 % der Aktien des Unternehmens von Nintendo übernommen werden - ein Schritt, der kaum Auswirkungen auf Nintendos Ergebnisse im Geschäftsjahr hat.