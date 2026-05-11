Nintendo: "Wir haben neue Titel für die zweite Hälfte dieses Geschäftsjahres vorbereitet"

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Es ist nicht so, dass jemand wirklich etwas anderes erwartet hätte, und wir wissen, dass Splatoon Raiders im Juli erscheint und Fire Emblem: Fortune's Weave ebenfalls für die zweite Hälfte des Jahres 2026 geplant ist. Das reicht jedoch nicht aus, weshalb viele sich darüber beschwert haben, dass Nintendo derzeit viel zu wenige Spiele für die Switch 2 veröffentlicht.

Nicht nur wir Gamer fühlen das so, sondern auch die Besitzer von Nintendo, weshalb das Thema während einer Fragerunde nach dem Quartalsbericht am Freitag aufkam und das Transkript nun veröffentlicht wurde. Darin erfahren wir, dass Nintendo-Chef Shuntaro Furukawa zugibt, dass es einfach länger dauert, Spiele für die Switch 2 zu entwickeln (mehr Leistung bietet mehr Möglichkeiten und bessere Grafik ist erforderlich):

"Idealerweise würden wir neue Titel häufiger und zeitnah veröffentlichen, aber wie Sie schon sagten, sind die Entwicklungsphasen der Software länger geworden als zuvor. Dennoch werden wir weiterhin an verschiedenen Initiativen arbeiten, um sicherzustellen, dass viele Titel auf der Nintendo Switch 2 gespielt werden können, indem wir Verbesserungen an unserem Entwicklungssystem und unserem Entwicklungsprozess entwickeln."

Glücklicherweise bedeutet das nicht, dass wir ewig auf viel zu wenige Spiele warten müssen, denn Nintendo bestätigt außerdem, dass noch mehr in Arbeit sind, beginnend bereits ab 2026:

"Was die Zukunft betrifft, bereiten wir eine Vielzahl neuer Titel für die Nintendo Switch 2 vor, unabhängig davon, ob es sogenannte große Titel sind oder nicht. Darüber hinaus haben wir neue Titel für die zweite Hälfte dieses Geschäftsjahres vorbereitet, zusätzlich zu den bereits angekündigten, und wir werden zum passenden Zeitpunkt Details bereitstellen."

Es ist erwähnenswert, dass Furukawa sowohl größere als auch kleinere Spiele erwähnt hat, was uns glauben lässt, dass Nintendo auch in Zukunft den Fokus auf etwas günstigere Spiele – wie das Star-Fox-Remake und Splatoon Raiders – priorisieren wird. Durch die Veröffentlichung günstigerer und etwas kleinerer Titel können sie ein schnelleres Tempo halten, und vielleicht muss nicht alles auf AAA-Niveau sein – oder was meinst du?