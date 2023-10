Nintendo: "Wir haben eine großartige Beziehung zu Microsoft"

HQ

Unter den vielen durchgesickerten Dokumenten von Microsoft im letzten Monat gab es einen Brief, in dem der Xbox-Chef Phil Spencer enthüllte , dass er daran interessiert sei, Nintendo zu kaufen, etwas, von dem er dachte, dass es für beide Unternehmen von Vorteil wäre.

Einige Leute haben sich gefragt, wie Nintendo darauf reagiert hat, und jetzt haben wir eine Antwort. Der Nintendo-Chef Doug Bowser wurde kürzlich von Inverse interviewt, und dieses Thema kam auf. Bowser erklärte, dass diese Generation sowohl für Microsoft als auch für Nintendo gut war, die an mehreren Dingen zusammengearbeitet haben:

"Wir haben eine großartige Beziehung zu Microsoft. Wir betrachten sie in vielerlei Hinsicht als Partner, und man muss sich nur Nintendo Switch ansehen, um diese Partnerschaft zu erkennen. Natürlich ist Minecraft auf Nintendo Switch und wir haben Banjo Kazooie zu Super Smash Bros. Ultimate gebracht. Wir freuen uns darauf, dass diese Partnerschaft fortgesetzt wird."

In Bezug auf den Brief von Spencer fügte Bowser hinzu, dass Übernahmen und Konsolidierungen so gut wie immer stattgefunden haben, und fügt hinzu, dass neue Studios dafür sorgen, dass die Branche frisch bleibt:

"Was die Konsolidierung in der Branche angeht, bin ich jetzt seit mehr als 16 Jahren Teil dieser Branche. Eine Sache, die konstant geblieben ist, sind die Übernahmen von Studios. Aber die andere Konstante ist die Tatsache, dass jedes Jahr neue Studios entstehen. Unglaublich kreative Studios machen Inhalte, von Indie-Spielen bis hin zu AAA-Spielen."

Bevor Microsofts Übernahme von Activision Blizzard stattfand, schlossen sie auch einen Deal mit Nintendo ab und versprachen, dass Call of Duty und mehr in Zukunft in Nintendos Formate kommen würden. In Kombination mit mehreren anderen Veröffentlichungen für Switch oder Xbox-Spielen wie Ori and the Blind Forest, Minecraft Dungeons und Goldeneye 007 (ein Spiel, an dem Nintendo die Rechte besaß) für Switch und Xbox sieht es so aus, als ob Bowser Recht hat, wenn er sagt, dass sie " Partner in vielerlei Hinsicht" sind.

Links: Bowser