Nintendo: "Wir glauben, dass es möglich ist, Spielesoftware mit kürzerer Entwicklungszeit zu entwickeln"

Wir alle wissen, dass die Spieleindustrie vor einer kleinen Krise steht, wenn es um große Titel geht. Früher bekamen wir jeden Monat einige wirklich große Spiele, aber jetzt sehen die Veröffentlichungslisten ziemlich leer aus.

Viele Spiele brauchen so lange für die Entwicklung, dass sie ganze Konsolengenerationen überspringen (es gab keine Haupttitel von The Elder Scrolls oder Grand Theft Auto für PlayStation 4 oder Xbox One), obwohl es früher üblich war, dass ganze Trilogien für das gleiche Format veröffentlicht wurden (wie z. B. Gears of War oder Mass Effect). Dies betrifft auch Nintendo, das gerade Switch 2 veröffentlicht hat.

Während einer Fragerunde für Investoren äußerte sich ein Teilnehmer besorgt über die gestiegenen Entwicklungskosten für Switch 2-Titel, die zu weniger und teureren Spielen führen könnten, was möglicherweise zu einem Rückgang der Spielerzahl führen könnte. Nintendo-CEO Shuntaro Furukawa räumte die Bedenken ein und erklärte, dass sie dies in Betracht gezogen haben und versuchen, auszuräumen:

"Die Entwicklung von Spielesoftware in letzter Zeit ist umfangreicher und länger geworden, was zu höheren Entwicklungskosten führt. Das Spielegeschäft war schon immer ein risikoreiches Geschäft, und wir sind uns bewusst, dass steigende Entwicklungskosten dieses Risiko erhöhen.

Unsere Entwicklungsteams überlegen sich verschiedene Wege, um unseren traditionellen Ansatz bei der Entwicklung von Spielen inmitten des zunehmenden Umfangs und der zunehmenden Länge der Entwicklung beizubehalten. Wir glauben, dass es wichtig ist, die notwendigen Investitionen für eine effizientere Entwicklung zu tätigen."

Eine Möglichkeit, das Problem anzugehen, besteht darin, die Entwicklungszeiten einfach zu verkürzen, wobei Furukawa keine konkreten Beispiele nennt:

"Wir glauben auch, dass es möglich ist, Spielesoftware mit kürzeren Entwicklungszeiten zu entwickeln, die den Verbrauchern dennoch ein Gefühl der Neuheit vermittelt. Wir sehen darin eine mögliche Lösung für die Sorge um steigende Entwicklungskosten und Softwarepreise und werden diese aus verschiedenen Blickwinkeln innerhalb des Unternehmens untersuchen."

Kürzere Entwicklungszeiten wären natürlich wünschenswert, aber was denkst du, ist das bei gleicher Qualität möglich, oder werden auch Nintendo und ihre Fans lernen müssen, mit unangemessen langen Entwicklungszeiten zu leben?