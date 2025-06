Nintendo: "Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die durch diese erste Nachfrage nach Switch 2 verursacht wurden"

HQ

Trotz der Tatsache, dass es bei der Veröffentlichung viele Switch 2-Konsolen gab und mehrere fast unschlagbare Verkaufsrekorde aufgestellt wurden, war sie so beliebt, dass viele Menschen ohne Konsole dastanden. Bei einem kürzlichen Treffen mit Nintendo-Investoren (danke Nintendo Life) wurde die Frage aufgeworfen, ob das Unternehmen das Interesse falsch eingeschätzt habe und was der Grund dafür sei.

Nintendo-CEO Shuntaro Furukawa entschuldigte sich für die Situation und reagierte wie folgt (via NStyles):

"Derzeit übersteigt die Nachfrage nach Switch 2 in vielen Ländern das Angebot, und wir sind nicht in der Lage, sie zu befriedigen. Wir verstehen, dass auch einige Aktionäre nicht in der Lage waren, sie zu erhalten. Wir haben im April damit begonnen, Lotterieverkäufe im My Nintendo Store anzunehmen. Die Resonanz übertraf unsere Erwartungen bei weitem, und ich kündigte in meinem Namen auf X an, dass es 2,2 Millionen Bewerber gibt, zusammen mit einer Entschuldigung.

Seitdem haben wir vier Lotterieverkäufe durchgeführt, aber einige Personen wurden nicht ausgewählt. Wir haben angekündigt, dass die fünfte Lotterie ab Juli stattfinden wird. Viele allgemeine Einzelhändler haben auch Lotterieverkäufe durchgeführt. Die Zahl der Geschäfte, die In-Store-Verkäufe anbieten, nimmt allmählich zu.

Als Unternehmen arbeiten wir daran, unser Produktionssystem zu verbessern, um so viele Einheiten wie möglich zu liefern. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die durch diese erste Forderung verursacht wurden, die unsere Erwartungen weit übertroffen hat."

Auf der gleichen Veranstaltung erklärte Furukawa auch, dass sie versucht hätten, alte Kunden zu belohnen, indem sie ihnen Vorrang beim Kauf eines Geräts über Nintendo selbst einräumten, um sie über Generationen hinweg zu halten, was seiner Meinung nach in der Vergangenheit schwierig war.