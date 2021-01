Nintendo widmet Monster Hunter Rise speziell gestaltete Switch-Konsole

You're watching Werben

Monster Hunter Rise ist das neueste Spiel, das von Nintendo eine eigene gestaltete Nintendo-Switch-Variante erhält, denn das Spiel folgt dem Trend von Animal Crossing: New Horizons, Pokemon: Let's Go Pikachu!/Let's Go Evoli! und Fortnite. Die hübsche Konsole erscheint mit einem passenden Pro Controller und dem neuen Monster-Hunter-Abenteuer zusammen am 26. März und lädt anschließend stilecht zum Töten von fiesen Monstern ein. Falls ihr das Motiv nicht erkennen solltet, das ist der gefürchtete Magnamalo - das Monster auf dem Cover des Spiels. Einen Preis hat uns Nintendo noch nicht mitgeteilt, doch basierend auf früheren Sondereditionen dürften ca. 350 Euro eine vernünftige Vermutung sein.