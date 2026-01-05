Nintendo war von der Open-World von Metroid Prime 4: Beyond nicht überzeugt, konnte es sich aber nicht leisten, noch einmal zurückzugehen

HQ

Als Metroid Prime 4: Beyond Anfang Dezember auf den Geräten Nintendo Switch 1 und 2 erschien, stieß es auf vielfältige Kritik von Fans und Kritikern gleichermaßen, die sich über viele der im Spiel verwendeten Designentscheidungen stritten. Ein solcher Konfliktpunkt war der Open-World-Teil der Wüste, den man mit dem Vi-O-La -Motorrad durchqueren konnte - etwas, das für erfahrene Fans der Serie als Tiefpunkt für das Gesamtbild diente.

Es stellte sich heraus, dass Nintendo von diesem Element des Spiels auch nicht allzu überzeugt war, aber es blieb auch keine andere Wahl, als sich darauf einzulassen und es in der endgültigen Version des Spiels zu belassen, wie kürzlich in einem Interview mit Famitsu bestätigt wurde.

Nach der Übersetzung wird erwähnt, dass der Open-World-Teil hinzugefügt wurde, um den wachsenden Wunsch der Fans nach offenen Bereichen in Videospielen gerecht zu werden. Dies wurde viel früher im Entwicklungszyklus konzipiert, etwa zu der Zeit, als The Legend of Zelda: Breath of the Wild die Welt im Sturm eroberte. Dies war jedoch Jahre vor dem Launch, und im Laufe der Zeit änderten sich die Spielergewohnheiten so sehr, dass Open Worlds Ende 2025 deutlich weniger gewünscht waren.

Nintendo fährt dann fort: "Am Ende hat das Spiel viel länger gedauert als erwartet, und wir haben festgestellt, dass sich die Einstellung der Spieler gegenüber Open-World-Spielen verändert hat. Allerdings war die Entwicklung bereits einmal zurückgesetzt worden (als wir mit Retro Studios noch einmal von vorne begonnen hatten), sodass ein erneutes Zurückschreiten nicht in Frage kam, und wir beschlossen, unsere ursprüngliche Vision weiterzuverfolgen."

Was haltet ihr von Metroid Prime 4: Beyond s Open-World-Teil? Wenn ihr das Spiel noch nicht erlebt habt, verpasst nicht unsere Rezension hier.