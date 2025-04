Nintendo: Vorbestellungen für Switch 2 in Japan sind "weit mehr, als wir erwartet hatten"

HQ

Die Nachfrage nach Switch 2 war schon vorher offensichtlich, aber Tatsache ist, dass sie Nintendos eigene Erwartungen übertroffen zu haben scheint, vor allem in Japan. Der Vorstandsvorsitzende Shuntaro Furukawa schreibt nun in einer offiziellen Erklärung (übersetzt mit Bing):

"Mein Name ist Furukawa. Am 2. April haben wir die Details zur "Nintendo Switch 2" bekannt gegeben und die Lotterie für die Angebote im My Nintendo Store gestartet. Infolgedessen erhielten wir Anträge von einer extrem großen Anzahl von Menschen, etwa 2,2 Millionen allein in Japan. Das ist jedoch weit mehr, als wir im Vorfeld erwartet hatten, und die Anzahl der "Nintendo Switch 2"-Einheiten, die My Nintendo Store am 5. Juni ausliefern kann, wurde deutlich übertroffen. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass eine beträchtliche Anzahl von Ihnen den Preis nicht gewinnen kann, wenn wir morgen, am 24. April, die Gewinner bekannt geben."

Diejenigen, die in der Lotterie sind, um eine Einheit zu kaufen, kommen automatisch in die nächste Runde, wenn mehr Konsolen veröffentlicht werden, und Nintendo verspricht, die Produktion weiter zu steigern, um die riesige Nachfrage zu befriedigen.

So etwas haben wir in unserem Teil der Welt noch nicht gehört, aber es gibt mehrere Berichte von Geschäften, die behaupten, dass ihnen zu wenige Einheiten zugeteilt wurden. Wenn du sichergehen willst, dass du Switch 2 früh spielst, stelle sicher, dass du eine Vorbestellung aufgibst.