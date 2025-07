Nintendo vervollständigt den Soundtrack zu "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" mit einer 3D-Version auf Nintendo Music

HQ

Eine neue Woche und ein neuer Titel, dessen Soundtrack in den Streaming-Katalog von Nintendo Music aufgenommen wird. Mit Ausnahme der Launch-Woche von Nintendo Switch 2 haben wir etwa alle sieben Tage eine neue Playlist, um die Woche mit klanglichen Erinnerungen aufzupeppen.

Vor allem diese Woche wird wahrscheinlich unterhaltsamer sein als andere, denn es ist der Soundtrack zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D , der Nintendo 3DS-Version des Nintendo 64-Klassikers (und wohl auch die beste Version). Es gibt 51 Audio Tracks mit einer Gesamtlaufzeit von einer Stunde und 14 Minuten, und wir empfehlen euch, die Augen zu schließen und euch von der Musik des vielleicht am meisten in Erinnerung gebliebenen und geliebten Zelda der Vor-Switch-Ära mitreißen zu lassen.

Denkt daran, dass ihr ein aktives Nintendo Switch Online-Abonnement über einen Nintendo-Account haben müsst, um Nintendo Music genießen zu können.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D vollständige Soundtrack-Trackliste