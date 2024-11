Nintendo versucht, Piraten über Reddit-Konten aufzuspüren

HQ

Nintendo versucht zu untersuchen, wo potenzielle Piraten lauern könnten, und einer der wichtigsten Hubs scheint Reddit zu sein. Genauer gesagt, ein Subreddit namens r/SwitchPirates, das zum Zeitpunkt des Schreibens 217.000 Mitglieder hat.

Der Subreddit konzentriert sich darauf, Benutzern beim Modifizieren von Switch-Konsolen und Piratenspielen zu helfen, obwohl in seinem Informationsbereich erwähnt wird, dass Sie dies wahrscheinlich tun sollten, wenn Sie das Geld haben, einen Entwickler zu unterstützen. Trotz dieser kleinen Behauptung scheint die Community den Zorn von Nintendo auf sich gezogen zu haben, das nach einem Gerichtsverfahren, in das einer seiner Benutzer verwickelt war, von dem Subreddit erfuhr.

Laut GameFile gibt Nintendo an, dass "Reddit, Inc. eine Social-Media-Plattform betreibt, auf der Benutzer, oft unter Verwendung von Pseudonymen, in verschiedenen Foren posten können, die als Communities oder "Subreddits" bekannt sind. Der Angeklagte war einer der Hauptmoderatoren der SwitchPirates-Community unter dem Namen "Archbox", die mehr als 190.000 Mitglieder hatte. Nintendo hat Grund zu der Annahme, dass andere Konten, die in der SwitchPirates-Community aktiv sind, ebenfalls von der Beklagten kontrolliert wurden oder andere Personen widerspiegeln, die mit der Beklagten zusammengearbeitet haben."

Nicht jeder in der Community wird bald eine Vorladung zum Gericht in seinem Briefkasten finden, aber das Herausfinden persönlicher Informationen über die Reddit-Benutzer könnte Nintendo die Möglichkeit geben, zu klagen.