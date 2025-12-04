Nintendo versteckt Musik im Wüstengebiet von Metroid Prime 4: Beyond hinter einer Bezahlschranke

HQ

Metroid Prime 4: Beyond ist sicherlich nicht die Traum-Rückkehr für das Franchise, von der viele in den letzten 18 Jahren geträumt haben. Trotz einer mehr als bemerkenswerten technischen Leistung leidet der Titel von Retro Studios gelinde gesagt unter einem ziemlich schlechten Leveldesign. Aber jetzt wissen wir, dass es auch andere fragwürdige Designentscheidungen gibt, die Nintendos jüngste Veröffentlichung weiter trüben.

In diesem Fall beziehen wir uns auf den Wüstenabschnitt von Viewvros, der auf Samus' Motorrad Vi-O-La erkundet wird. Es ist ein Abschnitt, in dem man außerdem herumfahren und Kristalle und Gegenstände sammeln muss und.... Fühlt es sich nicht ein bisschen zu still an? Jetzt wissen wir warum. Es stellt sich heraus, dass die Musik in diesem Bereich nur als Belohnung für das Abschließen von 100 % der Wüstenerkundung freigeschaltet werden kann... oder indem du die Samus Amiibo-Figur mit Vi-O-La auscheckst und kaufst, offiziell für 29,99 €.

Es ist nicht das erste Mal, dass Nintendo Endgame-Inhalte hinter dem NFC-System der Amiibo-Figuren "versteckt" hat (Donkey Kong Bananza hatte das ebenfalls), aber die Kontroverse hier ist, dass es sich nicht um ein spezielles Outfit oder ästhetisches Accessoire handelt, sondern um Musik, die ein integraler Bestandteil des Spielerlebnisses ist und hier ungeschickt hinter einer Bezahlschranke versteckt ist.

Was denkst du, hältst du es für richtig, Musik in Videospielen nach einer Completion Mission oder als zusätzlichen Kauf freizuschalten?