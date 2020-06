Nintendo verspricht neuen Pokémon-Stream am Mittwoch

Morgen erscheint die erste Erweiterung von Pokémon Schild/Schwert - Isle of Armor heißt das DLC. Man könnte also denken, dass sich Nintendo und Game Freak mit der Veröffentlichung des Zusatzinhalts zufriedengeben würden, allerdings planen sie noch eine kleine Präsentation, die den Launch des Add-Ons begleitet. The Pokémon Company hat bestätigt, dass es morgen am Mittwoch, dem 17. Juni um 15:00 Uhr eine Direct-Sendung zum Thema Pokémon geben wird. Worum es dabei genau geht, wissen wir noch nicht, aber wir bleiben dran.