Nintendo verspricht, dass Bewegungssteuerung in Skyward Sword HD präziser ist als auf der Wii

Nintendo wird in vier Monaten eine Nintendo-Switch-Version von The Legend of Zelda: Skyward Sword veröffentlichen. Bei der Ankündigung dieses HD-Ports wurde auch auf die aktualisierten Steuerungsoptionen eingegangen, denn die ungenaue Kontrolle war ein wesentlicher Kritikpunk am Original. Die Bewegungssteuerung der Wii-Motes wurde jedoch maßgeblich überarbeitet, deshalb konzentriert Nintendo die Bewerbung des Titels auf die Verbesserungen dieser Erfahrung:

"Entfesselt euer Schwert mit dem rechten Joy-Con und hebt euren Schild mit dem linken Joy-Con! In The Legend of Zelda: Skyward Sword HD wurde die ursprüngliche Steuerung für die Nintendo Switch neu erstellt. Sie ist nun flüssiger und intuitiver als in der ursprünglichen Version."

Alternativ zur Bewegungssteuerung gibt es neuerdings auch eine Variante, die keine präzisen Armbewegungen voraussetzt und stattdessen Tasteneingaben erlaubt. Ganz einfach und funktional.