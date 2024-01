Nintendo verspricht 270.000 £ für die Opfer des Erdbebens auf der Noto-Halbinsel

HQ

In letzter Zeit haben wir einige verschiedene japanische Unternehmen im Videospielbereich gesehen, die sich engagieren und Hilfe versprechen, um denjenigen zu helfen, die von den jüngsten Erdbeben in der Region Noto Peninsula in Japan betroffen sind. The Pokémon Company und Capcom haben bereits Geld zur Verfügung gestellt, um Bedürftigen zu helfen, und jetzt tut auch Nintendo dasselbe.

Wie aus einem Beitrag von Nintendos japanischem Unternehmens-X-Account hervorgeht, können wir (nach der Übersetzung) sehen, dass Nintendo 50 Millionen Yen (rund 270.000 Pfund) an die Japanese Red Cross Society zugesagt hat, um den von der Naturkatastrophe Betroffenen zu helfen.

Nintendo bietet außerdem allen Menschen in der Region, die vom Erdbeben betroffen waren, kostenlose Reparaturen an der Switch und anderen Nintendo-Produkten für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten an.

Das Erdbeben erschütterte die Region am Neujahrstag und hat zum Tod von über 200 Menschen geführt, wobei einige Personen noch vermisst werden.