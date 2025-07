Nintendo verrät, dass seine Mitarbeiter in der Regel fast 15 Jahre lang dabei bleiben

HQ

Wir sprechen heutzutage so häufig von Entlassungen, die sich auf die Videospielindustrie auswirken, dass es sich wie ein Untergang anfühlen kann. Aber es gibt Lichtblicke und leuchtende Beispiele dafür, wie Geschäfte geführt werden sollten, wobei Nintendo ein Goldstandard-Beispiel ist.

In den jüngsten Datensätzen, über die Go Nintendo berichtet hat, geht hervor, dass der japanische Hardware- und Softwarehersteller seine Mitarbeiterzahl in letzter Zeit auf insgesamt 5.630 Vollzeitmitarbeiter auf der ganzen Welt erhöht hat. Viele dieser Mitarbeiter sind größtenteils in Japan tätig, 2.962 im Land, weitere 1.446 in den Vereinigten Staaten, 1.123 in Europa und weitere 99 in Australien.

Interessant ist, dass Nintendos Mitarbeiterfluktuation so gut wie Null ist. Nur 1,9 % der Mitarbeiter in Japan sind innerhalb des letzten Jahres gewechselt und ersetzt worden, wobei dieser Anteil auf 5,7 % in Amerika, 6 % in Europa und 16,7 % in Australien gestiegen ist. Dies führt zu einer Mega-Amtszeit von 14,4 Jahren in Japan, 10 Jahren in den USA, 11,1 Jahren in Europa und 8,5 Jahren in Australien.

Nintendo hat eindeutig den Code geknackt, die richtige Anzahl von Mitarbeitern für die erforderlichen Aufgaben bereitzustellen und diesen Mitarbeitern gleichzeitig die Ressourcen und die Unterstützung zu geben, die sie benötigen, um sich an ihrem Arbeitsplatz glücklich und wohl zu fühlen. Viele andere Unternehmen auf der ganzen Welt könnten sich durchaus Notizen machen.

Es ist auch erwähnenswert, dass 5.600 Mitarbeiter zwar viel erscheinen mögen, wenn man bedenkt, an wie vielen Projekten Nintendo arbeitet und dass es heute einer der drei wichtigsten Konsolenhersteller ist, aber eigentlich ein ziemlich kleines Unternehmen ist. Zum Vergleich: Sonys Gaming-Abteilung hatte 12.100 Mitarbeiter, als das letzte Mal Informationen ausgetauscht wurden, und Virtuos, das Remastering-Kraftpaket, das kürzlich The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered debütierte, hatte rund 4.200 Mitarbeiter, bevor es Entlassungen ankündigte.