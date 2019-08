Nintendo veröffentlicht kostenlose Demo zu Cadence of Hyrule

Wir haben das schrullige und höchst originelle Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Feat. The Legend of Zelda wahrhaft geliebt, als es vor zwei Monaten veröffentlicht wurde, zumindest gehört es bislang definitiv zu unseren Lieblingen des Jahres und unser Tanzbär Mike steppt angeblich noch immer im Rhythmus zu ikonischen Zelda-Tracks durch sein Büro (meint zumindest sein Kollege Sam). Jedenfalls müsst ihr euch jetzt nicht mehr nur auf unser Wort verlassen, ihr dürft das Game auch selbst ausprobieren.

Nintendo hat in einem neuen Accolades-Trailer die positivsten Pressestimmen gesammelt und darin ganz zum Schluss enthüllt, dass mittlerweile eine Demo des Rhythmusspiels kostenlos im Switch-eShop bereitsteht. Haben wir natürlich gleich ausprobiert und können euch das kurze Spektakel wie gesagt wärmstens empfehlen, falls ihr am Wochenende in den Zelda-Groove kommen wollt.