Nintendo veröffentlicht im Mai eine Sonderausgabe des Nintendo Magazins zum Thema Switch 2

HQ

Seit der ausführlichen Enthüllung am 2. April sowie den persönlichen Veranstaltungen, bei denen die Medien (und natürlich auch wir selbst) es ausprobieren konnten, treffen fast täglich Informationen über die Nintendo Switch 2 und ihren Zubehör- und Spielekatalog ein, wenn auch nur tröpfchenweise. Das bedeutet, dass fast jede kleine Vorschau oder Ankündigung ganz oben in den täglichen Nachrichten steht. Vielleicht nicht immer so, wie Nintendo es gerne hätte (z.B. in Bezug auf Konsolen- und Spielepreise), aber dennoch von allgemeinem Interesse.

Jetzt kommt die Nachricht von einigen Informationen, auf die japanische Spieler Zugriff haben werden. Nintendo hat angekündigt, dass eine Sonderausgabe des Nintendo-Magazins (Nintendos offizielles Magazin) am 9. Mai in die Läden kommen und bei persönlichen Launch-Events für Switch 2-Fans verteilt wird. Dieses Nintendo-Magazin wird auch digital vertrieben und enthält alle möglichen bekannten und unveröffentlichten Informationen über die kommende Konsole, die am 5. Juni veröffentlicht werden soll.

In Europa, den USA und anderen Ländern gibt es keine Informationen über ähnliche Initiativen, aber wir hoffen, Ihnen in den kommenden Wochen die wichtigsten Informationen über ein großartiges Erinnerungsobjekt für die Ankunft der Nintendo Switch 2 liefern zu können.