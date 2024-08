Nintendo veröffentlicht einen kompletten Deluxe-Soundtrack zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

HQ

Anlässlich des ersten Jahrestages der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kündigte Nintendo die Veröffentlichung seines Soundtracks in physischer Form an, und heute ging er in den Verkauf.

Die Deluxe-Kollektion wird in einer Box mit allen 9 CDs mit 344 Titeln des Nintendo Switch-Titels geliefert. Neben dieser Edition gibt es eine weitere Limited Edition, die einen USB-Stick in Form des Master Sword enthält, der 15 hochauflösende Klangquellen enthält.

Der einzige Nachteil dieses Produkts, den jeder Fan gerne besitzen würde, ist, dass es derzeit nur in Japan erhältlich ist und es derzeit nicht erwähnt wird, dass es in anderen Ländern erscheinen wird. Wenn Sie daran denken, eine dieser Editionen in die Hände zu bekommen, kostet die Standardausgabe in Japan 73,99 $ und die Limited Edition 119,99 $. Sie können dies auch auf Import-Websites und bei Amazon tun (obwohl es nicht billig sein wird).

