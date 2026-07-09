Nintendo veröffentlicht eine Yoshi and the Mysterious Book Demo

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Wenn du Yoshi and the Mysterious Book ausprobieren möchtest, um zu sehen, ob dieses etwas skurrile Abenteuer etwas für dich ist, geh direkt zum eShop, wo Nintendo gerade eine spielbare Demo veröffentlicht hat. Wie zu erwarten, kannst du auch deinen Spielstand behalten, falls du später den Titel kaufst.

Wir haben Yoshi and the Mysterious Book größtenteils genossen, und in unserer Rezension können Sie unter anderem lesen:

"Yoshis Bewegungen sind größtenteils die gleichen wie in anderen Spielen mit dem kleinen grünen Dinosaurier; Er kann Gegenstände essen, die ihm einen Vorrat an Dino-Eiern zum Werfen geben, er kann mit seinem vertrauten "Flutter Jump" springen und über weite Strecken gleiten, und er kann heftig auf den Boden stampfen, um Kisten und andere Gegenstände zu zerschlagen. Als neue Funktion kann er jedoch auch Gegenstände oder verschiedene Tiere aufheben und auf dem Rücken tragen – und dabei die Fähigkeiten dieser Tiere nutzen, was der zentrale Mechanismus von Yoshi and the Mysterious Book ist."