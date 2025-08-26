Nintendo veröffentlicht drei Stop-Motion-Animationskurzfilme aus dem It's Me, Mario! -Serie auf Youtube

Die frühkindliche Produktlinie von Nintendo, My Mario, hat dank einer Reihe von Videos, die auf Youtube hochgeladen wurden, mit dem Titel It's Me, Mario! Die Serie besteht bisher aus drei Episoden, die jeweils etwa eine Minute lang sind und einen plüschigen Mario zeigen, der lustige Szenen spielt, die sich mit dem Alltag vermischen.

Natürlich gibt es keinen Mangel an Mario-Slogans und -Ausdrücken, aber auch an den klassischen Klängen der Spielserie und einigen Melodien, die wir alle sofort als Teil der Bilder der Figur erkennen. Du kannst dir alle drei Episoden von It's Me, Mario ansehen! unter.

