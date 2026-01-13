Nintendo veröffentlicht die Switch 2 Version 21.2.0

HQ

Nintendos neuestes Update für die Nintendo Switch und deren Nachfolgekonsole, die Switch 2, ist erschienen. Auch wenn Fans vielleicht zu den Patchnotes eilen, um zu sehen, wie sich ihre Konsole verbessert hat, musst du diesmal nicht in Unmengen an Text wühlen, um zu erkennen, was besser ist, denn das erste Update 2026 ist nur kurz.

"Einige Probleme behoben und die Stabilität des Betriebs verbessert", heißt es in der einzigen Patch-Notiz auf Nintendos Website zum Zeitpunkt des Schreibens. Es gibt auch einen Hinweis auf der Webseite, dass die Einheit im normalen Zustand aktualisiert wird, aber ansonsten gibt es ein kurzes, wenn auch hilfreiches Update für beide Hybridkonsolen.

Ein neues Update erschien heute ebenfalls bei Nintendo Music und fügte den Soundtrack zu Mario & Luigi: Brothership hinzu, der 94 originale Titel enthält. Ansonsten sind wir bei den großen Nintendo-Updates etwas knapp, aber wir sind erst in den ersten paar Wochen eines offenbar unglaublich spannenden Jahres für Switch-2-Besitzer, während die Bühne mit dieser neuen Konsole richtig in Gang kommt.