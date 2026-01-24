Nintendo verliert einen Riesen, da der Mario-Kart-Schöpfer Hideki Konno das Unternehmen verlassen hat

HQ

Diese Woche berichteten wir, dass eine prominente Nintendo-Persönlichkeit das Unternehmen nach einer 40-jährigen Karriere verlassen hat. Wir sprechen hier von Kensuke Tanabe, der an unzähligen größten Nintendo-Spielen beteiligt war, darunter The Legend of Zelda: A Link to the Past sowie an den Donkey Kong Country- und Metroid Prime-Franchises.

Aber offenbar ist er nicht die einzige bekannte Person, die das Unternehmen kürzlich verloren hat. Famiboards hat nun darauf aufmerksam gemacht, dass auch Hideki Konno gegangen ist, ein weiterer Veteran, der wie Tanabe 1986 bei Nintendo zu arbeiten begann. Zu seinen Erfolgen zählen die Tätigkeit als Regisseur des NES-Klassikers Eishockey, Regieassistent von Super Mario Bros. 3, Schöpfer von Super Mario Kart, Regisseur von Super Mario 64, Schöpfer der Luigi's Mansion-Reihe und Produzent mehrerer Mario-Kart-Titel (darunter vielleicht das beste Spiel der Reihe, Mario Kart 8 Deluxe).

Anscheinend hat sein Weggang nichts mit Tanabe zu tun. Er hat das Unternehmen tatsächlich vor sechs Monaten verlassen, was erst jetzt Aufmerksamkeit bekommt, nachdem er seine Facebook-Seite aktualisiert hat. Konno wird 2026 61 Jahre alt, daher ist es möglich, dass sein Alter eine Rolle bei seiner Entscheidung gespielt hat, aber unabhängig davon, was er für die Zukunft plant, wünschen wir ihm viel Glück und möchten diese Gelegenheit nutzen, um ihm für die großartige Unterhaltung zu danken.

Viel Glück bei dem, was als Nächstes passiert, Hideki Konno.

Es scheint, als würde sich bei Nintendo derzeit eine kleine Veränderung vollziehen, da Veteranen, die während der NES-Ära zu arbeiten begannen, nun in den Ruhestand zusteuern. Shigeru Miyamoto wird im Herbst ebenfalls 74 Jahre alt, und mehrere andere bekannte Persönlichkeiten werden ebenfalls älter. Wir glauben und hoffen jedoch, dass Nintendo gut vorbereitet ist und neue Entwicklergenerationen ausgebildet hat, damit die Magie in guten Händen weitergegeben werden kann.