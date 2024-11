Nintendo verklagt einen Youtuber, der seine Vorab-Titel gestreamt hat, und fordert vor Gericht 7,5 Millionen US-Dollar Schadenersatz

HQ

Es gibt einige Gewissheiten in der Videospielindustrie. Einer ist, dass DOOM auf jedem elektronischen Gerät laufen kann, das man sich im Moment vorstellen kann, und ein anderer ist, dass Nintendo keine Gnade mit denen zeigt, die das Gesetz brechen und Piratenspiele rauben.

Im Jahr 2024 gibt es immer noch diejenigen, die versuchen, das Gesetz und die Vorschriften des japanischen Unternehmens zum Schutz des geistigen Eigentums zu umgehen und das Privileg auszunutzen, ihre Spiele vor der Veröffentlichung verfügbar zu haben, um mit dem Streaming schnelles Geld zu verdienen. Oder schlimmer noch, durch die Verbreitung von Raubkopien davon. Und Nintendo wird früher oder später sein Rechtsteam hinter ihnen her schicken.

Der heutige Fall geht in diese Richtung. Nintendo hat eine Klage gegen den Streamer Jesse Keighin, online bekannt als EveryGameGuru, eingereicht, weil er Nintendo-Spiele Wochen vor ihrer offiziellen Veröffentlichung wiederholt gestreamt und illegale Kopien in illegaler Emulationssoftware verwendet hat, wie 404 Media berichtet.

In den letzten zwei Jahren hat der Beklagte bei mindestens fünfzig Gelegenheiten Gameplay-Material von Raubkopien von mindestens zehn verschiedenen Nintendo-Spielen ohne Genehmigung gestreamt - und das alles, bevor diese Titel der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden", sagte Nintendo in der Klage. "Alle diese Streams waren nicht autorisiert und alle kompromittieren Nintendos legitimes Prerelease-Marketing. Sie fördern und ermutigen auch zum Herunterladen von Raubkopien unveröffentlichter Spiele. Die Streams des Angeklagten bestehen oft nur daraus, dass er die durchgesickerten Spiele von Nintendo über längere Zeiträume ohne Kommentar spielt."

Nintendo verlangt Berichten zufolge einen Betrag von mehr als 100.000 US-Dollar pro gestreamtem Spiel, was wiederum zu einer Summe von insgesamt 7,5 Millionen US-Dollar führt. Der jüngste Fall in diesem Bereich war Mario & Luigi: Brothership, das EveryGameGuru am 22. November zu streamen begann, als der Titel erst am 7. November in die Läden kommen sollte. Weit davon entfernt, diese rechtliche Anordnung zu bereuen, behauptet EveryGameGuru, mehr als 1.000 Spiegelkanäle zu haben, mit denen es Spiele unbegrenzt streamen könnte, wenn es wollte.

Was denkst du, ist Nintendo berechtigt, sein geistiges Eigentum auf dieser Ebene zu verteidigen und die Regulierung von Inhalten, die aus dem Internet gesperrt sind?