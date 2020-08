Nintendo verkauft in letzten drei Monaten 50 Millionen Switch-Spiele

Auch Nintendo hat diese Woche ihre Verkaufszahlen aktualisiert und an vielen Fronten ein weiterhin starkes Wachstum bewiesen. 61,44 Millionen Nintendo-Switch-Konsolen wurden seit der Veröffentlichung verkauft (Ende März waren es 55,77 Millionen) und vor allem bei der dazugehörigen Software ist ein Sprung bemerkbar. Über 406,67 Millionen Switch-Spiele sind in den letzten drei Jahren an die Haushalte auf der ganzen Welt gegangen, allein in den letzten drei Monaten stieg diese Zahl um 50 Millionen an.

Bei den einzelnen Games hat sich natürlich Animal Crossing: New Horizons durchgesetzt, das auf 22,40 Millionen Verkäufe aufschließt (nach dreieinhalb Monaten). Auch Platz 1 der meistverkauften Switch-Games liegt nach wie vor Mario Kart 8 Deluxe (26,74 Millionen Verkäufe), doch es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis sich Animal Crossing die Krone schnappt. Super Smash Bros. Ultimate überholt The Legend of Zelda: Breath of the Wild und liegt nun kurz vor der 20-Millionen-Grenze (19,99 Millionen verkaufte Exemplare). Ebenfalls beachtlich ist Pokémon Schild/Schwert, das mit 18,22 Millionen Verkäufern die Reichweite aller 3DS-Titel überholt hat.