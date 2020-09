Nintendo verkauft Game & Watch im November erneut

Nintendo hat große Erfolge mit ihren Minikonsolen erzielt, die emulierte Versionen klassischer Spiele für NES und SNES abspielen. Jetzt bringt das Unternehmen eine neue Retro-Konsole auf den Markt, diesmal anlässlich des 35-jährigen Jubiläums von Mario. Game & Watch: Super Mario Bros. wurde auf die gleiche Weise entwickelt, wie das allererste Game&Watch-Handheldsystem, das 1980 in Japan veröffentlicht wurde. Ihr könnt damit das Originalspiel spielen, mit dem alles begann, und nebenbei natürlich auch auf die Uhr schauen.

Im Gegensatz zum Original verfügt die neue Game&Watch-Konsole jedoch über einen Farbbildschirm und neben dem ersten Mario ist auch noch Super Mario Bros.: The Lost Levels enthalten. Diese Fortsetzung wurde in den Achtzigerjahren geschaffen und galt für Spieler außerhalb Japans als zu schwierig und zu frustrierend, weshalb sie letztlich nicht verkauft wurde. Diese Konsole wird am 13. November veröffentlicht, allerdings wurde noch kein Preis mitgeteilt.