Nintendo verdient durch Verkauf der OLED-Switch eigenen Aussagen zufolge nicht viel

In einem Bericht aus der vergangenen Woche äußerte sich Bloomberg zur Preisgestaltung der Nintendo Switch OLED. Mit Bezug auf Aussagen von Branchenexperten wurde aufgeschlüsselt, wie hoch die Produktionskosten und die erwartete Gewinnmage des Herstellers sein dürften. Diese Meldung hat Wellen geschlagen, da vor allem in Regionen, in denen Nintendo den Preis vorgibt, eine auffällige Preisspanne entdeckt wurde, die der Artikel nicht erklären konnte.

Laut Nintendo seien die Angaben allerdings inkorrekt, kommentiert der Publisher heute Morgen auf Twitter: "In einem Nachrichtenbericht vom 15. Juli 2021 (JST) wurde behauptet, dass die Gewinnspanne der Nintendo Switch (OLED-Modell) im Vergleich zur Nintendo Switch steigen würde. Um ein korrektes Verständnis bei unseren Investoren und den Kunden zu gewährleisten, möchten wir klarstellen, dass diese Behauptung falsch ist."

In einem weiteren Beitrag erklärt das Unternehmen, dass im Oktober lediglich das neue OLED-Modell erscheint und dass "diesmal" keine weitere Konsole geplant sei.