Nintendo unterstreicht sein Engagement im Kinobereich mit der Umbenennung seiner Tochtergesellschaft Warpstars in Nintendo Stars

HQ

Wir können auf jeden Fall klarstellen, dass Nintendo sich nach 30 Jahren des Ärgers nach dem "Live-Action"-Film "Super Mario Bros." nicht nur mit der Filmindustrie versöhnt hat. Der Erfolg seines Animationsdebüts an der Seite von Illumination, das zu einem der umsatzstärksten Filme des Jahres 2023 wurde, veranlasste den Film dazu, kurz darauf eine animierte Fortsetzung sowie einen Live-Action-Film über The Legend of Zelda anzukündigen. Und es gibt möglicherweise noch viele weitere Projekte am Horizont.

Wir sagen dies, weil Nintendo heute Morgen in einem Unternehmensmemo bekannt gegeben hat, dass seine Tochtergesellschaft Warpstars (ein Unternehmen, das es im April 2025 zur Stärkung seines Filmangebots übernommen hat) in Nintendo Stars umbenannt wird. Laut dem Memo ist es das Ziel, „Menschen auf der ganzen Welt mit dem geistigen Eigentum von Nintendo vertraut zu machen und neue Möglichkeiten zu bieten, dieses zu erleben".

Nintendo Stars Inc. wird auch weiterhin Unterstützung für die Kirby-Reihe leisten (Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World, die erweiterte und verbesserte Version für Nintendo Switch 2, erscheint morgen) und das Ziel, den Kundenstamm für Nintendo-Produkte zu erweitern und die Beziehung zum Unternehmen zu fördern.