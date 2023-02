Nintendo und Xbox unterzeichnen 10-Jahres-Vertrag, um Call of Duty auf Nintendo-Plattformen zu bringen

HQ

Vor der EU-Anhörung zur Übernahme von Activision Blizzard haben Xbox und Nintendo angekündigt, dass sie einen rechtsverbindlichen Vertrag unterzeichnet haben, der Call of Duty-Titel für die nächsten zehn Jahre auf die Switch und andere Nintendo-Plattformen bringen wird.

Zuvor, als er mit der Kritik konfrontiert wurde, dass Xbox Call of Duty zu einem exklusiven Franchise machen würde, hatte der Gaming-Riese immer erklärt, dass er das FPS-Franchise auf absehbare Zeit sowohl auf Sony- als auch auf Nintendo-Konsolen behalten würde.

Das Interessante an Xbox und Nintendos Deal ist, dass die jüngsten Einträge in der Call of Duty-Franchise den Switch ignoriert haben, wobei Call of Duty: Modern Warfare II das neueste Beispiel ist.

Selbst mit diesen Call of Duty-Deals gibt es immer noch Bedenken, dass Microsoft auf dem Gaming-Markt zu groß werden könnte, sollte der Activision Blizzard-Deal durchgehen.

