Nintendo und Universal haben die Unterlagen für einen Donkey Kong-Film eingereicht

Schon als Mario in The Super Mario Bros. Movie auf Esel traf, vermuteten wir, dass der Affe irgendwann seinen eigenen Film bekommen würde. Jetzt haben Nintendo und Universal Pictures gemeinsam einen Urheberrechtsantrag für ein unbenanntes Projekt eingereicht, das als "Untitled Donkey Kong Project; Spielfilm".

Und es ist unbestreitbar schwierig, das so zu interpretieren, dass etwas anderes als Donkey Kong bald in seinem eigenen Film auftauchen wird. Wann genau das sein wird, wissen wir nicht, aber wahrscheinlich erst nach der Premiere von The Super Mario Bros. Movie 2 (den es wohl gar nicht heißen wird) im Jahr 2026.

So oder so, es sind natürlich großartige Neuigkeiten, denn wir sagen nicht nein zu Nintendo auf der großen Leinwand, oder?