Nintendo und The Pokémon Company zeigen uns mit ihrem Übersichtstrailer, wie man sich in Lumiose City in Pokémon Legends: Z-A fortbewegt

Es sind genau zwei Wochen, bis Nintendo, Game Freak und The Pokémon Company den nächsten Titel der lukrativsten Unterhaltungsfranchise der Geschichte auf den Markt bringen. Pokémon Legends: Z-A nimmt die Formel des experimentellen Pokémon-Legenden: Arceus und kombiniert sie mit den traditionellen verfeinerten Systemen und Mechaniken der Serie, die wir zuletzt in Pokémon Karmesin und Purpur gesehen haben.

Das erste Pokémon-Spiel, das speziell für Nintendo Switch 2 entwickelt wurde, ist auch ein Versuch für ein hybrideres Gameplay-Modell, das sich von den starren Grenzen des rundenbasierten JRPGs löst. Pokémon-Legenden Z-A bietet vertikale Stadterkundungen, Echtzeitkämpfe und wilde urbane Gebiete, in denen du alle Arten von Pokémon fangen kannst.

Es gibt auch keinen Mangel an neuen Elementen, wie z. B. Stealth, um gefährliche Pokémon zu verfolgen oder ihnen auszuweichen, sowie bestimmte Simulationselemente, das Schmieden von Freundschaften mit Menschen und Pokémon und auch das Genießen der Cafés und Geschäfte der Stadt.

Es gibt vieles, was in Pokémon Legends: Z-A neu und bahnbrechend ist, also verpassen Sie nicht alle Details im Trailer unten.