Nintendo und The Pokémon Company arbeiten laut einem Experten daran, auch in den USA zu klagen Palworld

Nintendo und The Pokémon Company haben kürzlich eine Klage gegen Pocketpair, das japanische Indie-Studio, das Schöpfer von Palworld, wegen Verletzung von Patentrechten eingereicht und damit den PS5-Start des Spiels in Japan blockiert.

Entgegen der landläufigen Meinung verklagen Nintendo und The Pokémon Company Pocketpair nicht wegen Urheberrechtsverletzung, obwohl die Kreaturen mit dem Namen "Pals" den Pokémon-Kreaturen sehr ähnlich sehen, aber gerade anders genug sind, um Plagiate zu vermeiden, zumindest rechtlich gesehen.

Die Anwaltsteams von Nintendo und Pokémon Company nahmen sich Zeit, um einen Fall vorzubereiten, der für Pocketpair viel schwieriger zu bewältigen war: Die Verletzung von Patenten im Zusammenhang mit Spielmechaniken, bezog sich insbesondere auf das Werfen von "Bällen", um Monster zu fangen, das Werfen dieser Bälle, um Kämpfe zu initiieren, oder das Reiten von Kreaturen.

Diese Patente wurden ursprünglich gemeinsam von Nintendo und The Pokémon Company im Jahr 2021 für das Open-World-Spiel Pokémon-Legenden: Arceus vergeben, das vor Palworld im Jahr 2024 ein "Open-World-Action-Pokémon"-Erlebnis bot.

Aber, so der japanische Patentanwalt Kiyoshi Kurihara, der in Yahoo Japan (via Automaton) befragt wurde, könnte diese Strategie, die in Japan funktionieren könnte, in den USA nicht ausreichen, wo "abstrakte Ideen", die auf Software wie diesen Spielmechaniken basieren, normalerweise abgelehnt werden.

"Man kann sagen, dass (die Prüfung von softwarebezogenen Erfindungen) in den USA generell strenger ist als in Japan", so der Anwalt. Kurihara stellte jedoch fest, dass einige der Teilanmeldungen dieser Patente in den USA für ein priorisiertes Überprüfungsverfahren eingereicht werden, was bedeuten könnte, dass Nintendo und The Pokémon Company versuchen, Pocketpair auch in den USA zu verklagen.