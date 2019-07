Nintendo und Tencent bereiten sich auf Markteintritt der Switch in China vor

Die Nintendo Switch ist eine mächtige Konsole, die weltweit sehr beliebt ist, doch in China ist sie noch gar nicht erhältlich. Aus diesem Grund haben sich Nintendo und das chinesische Unternehmen Tencent zusammengeschlossen, um den Hybriden ins Land der Mitte zu bringen. Diese Woche wurde bekannt, dass die beiden Konzerne in der kommenden Woche eine Pressekonferenz mit weiteren Details veranstalten.

Am 2. August sind ausgewählte Medien in Shanghai eingeladen, um mehr über den Start der Konsole in der Region zu erfahren. Steven Ma, Senior-Vizepräsident von Tencent, und der Nintendo-Manager Satoru Shibata werden nächste Woche bei der Veranstaltung anwesend sein. Wie TechCrunch berichtet darf Tencent in China eine Testversion von New Super Mario Bros. U Deluxe demonstrieren, um die Konsole dem lokalen Publikum anschaulich präsentieren zu können.

"Unsere aktuellen Anwendungen betreffen lediglich die Hardware, aber wir müssen auch unsere Software überprüfen [lassen]", erklärte Furukawa, als er kürzlich über den chinesischen Markt sprach. "Wir werden noch viel mehr Anträge bei der Regierung und anderen benötigten [Institutionen einreichen], daher ist die Startphase aus dieser Sicht noch nicht bekannt."

You watching Werbung

You watching Werbung

Quelle: Twitter.