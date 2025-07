Nintendo und Square Enix enthüllen The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

HQ

Abgerundet wurde das Nintendo Direct Partner Showcase durch zwei Spiele von Square Enix. Eines davon war Octopath Traveler 0. Das andere war ein brandneues HD-2D-RPG namens The Adventures of Elliot: The Millennium Tales.

In der Fantasiewelt von Philabeldia ist die Menschheit nur noch eine letzte Stadt der Welt. Huther wird durch einen Zauberspruch geschützt, der alle umherstreifenden Bestienstämme fernhält, aber als Protagonist Elliot machst du dich auf den Weg, um zu sehen, ob du einen Weg finden kannst, die Menschheit zu retten.

An der Seite der hilfreichen Fee Faie kämpfst du dich durch Golems, Bestien und all die anderen Hindernisse, die sich dir in den Weg stellen, in schnellen, reaktionsschnellen Kämpfen, bei denen du sieben Waffentypen zu deinem Vorteil einsetzt.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales erscheint 2026 für Nintendo Switch 2.