Nintendo und Sea Life arbeiten gemeinsam an einem Animal Crossing-Erlebnis Es wird in diesem Jahr in mehreren Sea Life-Zentren in ganz Großbritannien zu finden sein.

HQ Nintendo hat eine neue Partnerschaft mit niemand geringerem als Sea Life angekündigt, einem Aquarium-Center mit Standorten im gesamten Vereinigten Königreich. Diese Zusammenarbeit dreht sich besonders um Animal Crossing und hat das Ziel, die Besucher auf ein Erlebnis mit Animal Crossing: New Horizons Charakteren mitzunehmen, während sie von erstaunlichen Meeresbewohnern aus der ganzen Welt umgeben sind. Wir können erwarten, dass eine geführte Tour angeboten wird, die die Besucher rund um die "Sea Life Islands" führt, wo sie Bewohner wie Aurora und Octavian treffen und sich sogar an Fossiliengrabungen beteiligen und versuchen, Gulliver zu finden, der sich wieder einmal verirrt und irgendwo an einem Strand angespült hat. Die Besucher können Briefmarken sammeln und Fakten über Meeresbewohner erfahren und am Ende der Reise sogar Waren über das Erlebnis kaufen. Catherine Pritchford, General Manager von Sea Life London, sagte über diese Zusammenarbeit: "Unsere Gäste werden auf eine Reise mit Charakteren aus Animal Crossing: New Horizons mitgenommen, während sie von den Tausenden von erstaunlichen Kreaturen umgeben sind, die wir in unseren Attraktionen haben, von grünen Meeresschildkröten bis hin zu Zebrahaien in diesem bereichernden, unterhaltsamen und einzigartigen Abenteuer mit Familie oder Freunden." Werbung: Das erste Erlebnis wird vom 8. Februar bis zum 9. März im Sea Life Manchester eröffnet, gefolgt von Veranstaltungen in Birmingham im April/Mai, Brighton im Mai/Juni, London im Juni/Juli und Chessington World of Adventures im August.