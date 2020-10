Nintendo und Mojang wollen Steve seit fünf Jahren in Smash Bros. integrieren

Minecraft ist eines der größten Spiele der Welt und auch auf der Nintendo Switch extrem beliebt. Das meistverkaufte Spiel aller Zeiten soll ab nächste Woche gebührend in Super Smash Bros. Ultimate repräsentiert werden, immerhin begleitet uns der Titel bereits über zehn Jahre lang. Laut dem ehemaligen Production Director von Mojang, Daniel Kaplan, wird das Thema bereits seit mindestens fünf Jahren zwischen Nintendo und dem schwedischem Entwickler besprochen.

Dass die Entwicklungsphase von Steve, Alex, Zombie und Enderman einige Zeit in Anspruch genommen hat, das hat Game Director Masahiro Sakurai bereits in seiner initialen Vorstellung klargestellt. Neben den umfangreichen Charakterfähigkeiten mussten nämlich alle bestehenden Kampfschauplätze überarbeitet werden, um die spezielle Funktionsweise der Minecraft-Figuren zu gewährleisten. Am 14. Oktober dürfen wir die Früchte dieser Anstrengungen selbst erleben.