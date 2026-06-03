Nintendo und Crocs kündigen eine Super-Mario-Zusammenarbeit an

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Crocs und Kooperationen sind heute eine Kombination, die so unvermeidlich ist wie Zimtschnecken und eiskalte Milch, Kaffee und Montage, oder Pokémon und das Zwingen von Tieren, um ihr Leben zu kämpfen. Nun wurde wieder ein weiteres veröffentlicht, und wir vermuten, dass Gamereactor-Leser dieses Buch etwas interessanter finden werden als die meisten anderen.

Der Hersteller der ultra-bequemen (aber ästhetisch kontroversen unter der Modeelite) Crocs-Hausschuhe hat nun gemeinsam mit Nintendo angekündigt, dass eine Super-Mario-Kollaboration namens Crocs x Super Mario Collection in Planung ist. Das bedeutet im Grunde fünf verschiedene Modelle basierend auf Super Mario, Mario, Yoshi, Bowser und Peach, alle mit passenden Jibbitz und zusätzlichen Modellen zum Kauf für diejenigen, die ihre Kicks wirklich aufpimpen wollen.

Diese Schönheiten könnt ihr euch unten ansehen. Sie kommen ab dem 15. Juli in den Verkauf und werden über den Crocs-Online-Shop, den Nintendo Store und gut bestückte Schuhhändler weltweit erhältlich sein. Wir wissen aus Erfahrung, dass beliebte Crocs-Modelle schneller ausverkauft sind, als man sagen kann: "Los geht's!", also handeln Sie schnell, wenn Sie ein Paar ergattern möchten.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Crocs und Nintendo zusammenarbeiten, und sie haben zuvor Clogs veröffentlicht, die sowohl auf Pokémon als auch auf Animal Crossing basieren.