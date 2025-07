Nintendo und Crocs kündigen besondere Partnerschaft für Animal Crossing an

HQ

Crocs, eine der bekanntesten Schuhmarken der Welt, hat ihre erste Zusammenarbeit mit Nintendo angekündigt, um ein Paar Turnschuhe mit einer beliebten IP zu entwickeln. Die Schuhe, die sich sowohl an Erwachsene als auch an Kinder richten, gehen ab dem 26. August in den Verkauf.

Konkret handelt es sich bei den Modellen um den "Animal Crossing Platform Clog" für Erwachsene und den "Animal Crossing Classic Clog" für Kinder. Beide Pantoffeln zeigen Farbpaletten und Motive aus dem Spiel sowie kleine Bilder von bekannten Charakteren wie Tom Nook oder K.K. Slider. Sie werden bei autorisierten Händlern und auch auf der Crocs-Website zu einem Preis von 69,99 $ für das Paar für Erwachsene und 54,99 $ für das Paar für Kinder erhältlich sein.

Werden Sie diese Schuhe in die Hände bekommen?

Nintendo

