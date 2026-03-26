Nintendo, um teurere physische Spiele auf dem US-Markt einzuführen.

HQ

Diejenigen in Großbritannien und Europa sind mit Nintendos physischen Spielen vertraut, die derzeit teurer sind als ihre digitalen Pendants, da im vergangenen Jahr angekündigt wurde, dass die physischen Titel der Nintendo Switch 2 teurer sein werden, um die damit verbundenen Produktionskosten zu berücksichtigen. Seitdem haben wir zum Beispiel gesehen, dass Mario Kart World einen Preis hat, der etwa 8 £/10 € höher ist als die digitale Option, was Sammler vor das Dilemma stellt, mehr für eine Cartridge und eine Box auszugeben, ein paar Cent zu sparen und sich einfach mit einer eShop-Version eines Spiels zufriedenzugeben.

Wir beobachten nun, wie dieser Wandel in weitere Märkte vordringt, die sie sonst nicht erlebt hätten, mit den USA als nächsten. In einer Pressemitteilung verspricht Nintendo, dass ab Mai 2026 mit Yoshi and the Mysterious Book physische Switch-2-Spiele auf dem amerikanischen Markt teurer sein werden als digitale.

Die Begründung lautet folgendermaßen : "Nintendo-Spiele bieten die gleichen Erlebnisse, egal ob im verpackten oder digitalen Format, und diese Änderung spiegelt lediglich die unterschiedlichen Kosten wider, die mit der Herstellung und Verbreitung jedes Formats verbunden sind, und bietet den Spielern mehr Wahlmöglichkeiten, wie sie Nintendo-Spiele kaufen und spielen können."

Nintendo legt zwar fest, dass Einzelhandelspartner weiterhin ihre eigenen Preise für digitale und physische Spiele festlegen können, sodass die Dinge je nach Schau variieren können, aber das Wichtigste ist, dass diese Änderung in Kraft tritt und bald beeinflussen wird, wie viel Geld man für physische Spiele ausgibt.