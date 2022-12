Nintendo UK bündelt Skyward Sword oder Mario Kart Live mit OLED Switch-Verkäufen bis zum neuen Jahr

HQ

Ab 7:00 Uhr GMT morgen, am 9. Dezember, und bis zum 31. Dezember hat Nintendo UK angekündigt, eines von zwei Spielen kostenlos mit berechtigten Nintendo Switch-Käufen zu verlosen.

Um teilnahmeberechtigt zu sein, muss entweder eine weiße, neonblaue oder neonrote OLED-Nintendo Switch-Konsole während des Zeitraums im offiziellen Nintendo UK Store erworben werden.

Wenn es gekauft wird, wird Nintendo eine Kopie von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD oder der Hardware einwerfen, die zum Spielen von Mario Kart Live: Home Circuit erforderlich ist. Alles in allem beläuft sich dies auf einen Wert zwischen £ 50 und £ 100, so dass es eine ausgezeichnete Abholung für diejenigen sein könnte, die zu Weihnachten Kapital schlagen möchten.