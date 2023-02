Nintendo überspringt die E3 in diesem Jahr

HQ

Es wurde kürzlich gemunkelt, dass Sony, Nintendo und Microsoft nicht auf der diesjährigen E3-Show erscheinen würden, und jetzt hat Nintendo seine Abwesenheit von der Show bestätigt.

Vor ein paar Jahren wäre es für einen der großen Plattformbesitzer ziemlich seltsam gewesen, keine Show auf der E3 zu haben. Mit dem Aufkommen von First-Party-Präsentationen wie Nintendo Directs und PlayStation State of Plays scheint es jedoch, dass die Gaming-Giganten es heutzutage vorziehen, ihren eigenen Weg zu gehen.

In einer Erklärung gegenüber Venture Beat über die Abwesenheit der E3 sagte Nintendo: "Wir gehen unsere Beteiligung an jeder Veranstaltung von Fall zu Fall an und überlegen immer verschiedene Möglichkeiten, um mit unseren Fans in Kontakt zu treten. Da die diesjährige E3 nicht in unsere Pläne passte, haben wir uns entschieden, nicht teilzunehmen. Wir waren und sind jedoch ein starker Unterstützer der ESA und der E3."

Die E3 wird auch ohne einige Schwergewichte nicht leer sein, da Konami einige große Titel auf dem Event enthüllen soll, und es könnte auch ein großes Schaufenster von Ubisoft geben.

Freuen Sie sich auf die E3?