Nintendo-Überraschung kündigt LEGO Animal Crossing an

Nintendo und Lego ernten weiterhin den enormen Erfolg ihrer Zusammenarbeit bei interaktiven Spielzeugen in der LEGO Super Mario-Reihe, die in der Pandemie geboren wurde, aber nie aufhört, sich zu erweitern, und jetzt wissen wir, was ihr nächster großer Schritt sein wird: ein weiteres Gaming-Phänomen, das erneut unsere Aufmerksamkeit erregt hat, als wir alle zu Hause waren.

Die Rede ist von Lego Animal Crossing, der neuen Set-Serie, die Nintendo überraschend mit diesem kurzen Video in den sozialen Medien angekündigt hat:

Das Video zeigt von links nach rechts die folgenden acht bestätigten Zeichen.



Rosie



Hase



Marschall



Kappa



Fauna



Julianisch



Isabel



Tom Nook



Alles natürlich in ihrer Lego-Puppen-Version. Die Spielmechaniken, ob sie über die Anpassung und den Bau jedes Sammlerdorfes oder jeder Insel hinausgehen, sind vorerst unbekannt, aber man kann die typischen kleinen Bäume des Spiels und natürlich ein Geschenk sehen, das an einen Ballon gebunden in den Wolken herumfliegt. Da auch Tom Nook anwesend ist, können wir uns vorstellen, dass wir ihm mit der Zeit wie gewohnt zu Dank verpflichtet sein werden.

Wer wird dein erster Dorfbewohner in Lego Animal Crossing?